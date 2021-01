PostNL bezorgt recordaantal pakketten door corona

DEN HAAG (ANP) - PostNL heeft afgelopen jaar een recordaantal van 337 miljoen pakketten bezorgd. Die stijging werd veroorzaakt door de coronacrisis. Het postbedrijf schat in dat er zo'n 25 miljoen incidenteel waren als gevolg van het virus. Vooral na het ingaan van de tweede lockdown, die samenviel met de kerstperiode, was het "uitzonderlijk druk".

In het vierde kwartaal werden haast 30 procent meer pakjes verstuurd dan een jaar eerder. Over heel 2020 ging het om een stijging van net geen vijfde. Een deel van die groei zal blijven, verwacht PostNL, omdat mensen gewend zijn geraakt aan het gemak van onlinebestellen. Een deel van de toename was eenmalig. "Denk daarbij aan de nieuwe laptop en de bureaustoel om thuis goed te kunnen werken."

In de slotperiode van het jaar werden er ook aanzienlijk meer kaarten verstuurd waardoor het volume aan brievenbuspost in de laatste drie maanden van vorig jaar nauwelijks (min 0,2 procent) gedaald is ten opzichte van dezelfde periode van 2019. Over heel vorig jaar zette de daling van het postvolume wel door en bedroeg die 9,6 procent.

Bonus

PostNL rekent dan ook op een aanzienlijke groei van de omzet, tot 3,3 miljard euro, en de winst. Het bedrijf rekent op een genormaliseerde bedrijfswinst (ebit) van 240 miljoen euro. Daarvan beschouwt PostNL 55 miljoen euro als het eenmalige gevolg van de coronacrisis. In 2019 bedroeg de bedrijfswinst nog 135 miljoen euro. Ook is het aanzienlijk meer dan waar PostNL zelf eerder rekening mee hield.

Bij de "uitzonderlijke resultaten" hoort volgens topvrouw Herna Verhagen een "uitzonderlijke erkenning" van het harde werk van alle medewerkers afgelopen jaar. De winstuitkering wordt daarom verhoogd en ook krijgen medewerkers van onderaannemers op het gebied van sorteren en bezorgen een bonus. Verder hervat PostNL het betalen van dividend aan de aandeelhouders.

Voor dit jaar denkt PostNL dat de vraag naar pakketbezorging zeker in het begin van het jaar sterk blijft, maar dat de effecten daarvan gedurende het jaar zullen wegebben als de maatschappij langzaam weer terugkeert naar haar normale toestand. De bedrijfswinst zal weer sterk zijn en PostNL verwacht dat die uitkomt boven die van vorig jaar als daar het gedeelte dat incidenteel is vanaf wordt getrokken.