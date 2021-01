Vaker betaald met iDEAL in 'coronajaar' 2020

AMSTERDAM (ANP) - Consumenten hebben in 'coronajaar' 2020 vaker betaald via de betaaldienst iDEAL, meldt eigenaar Currence. Het aantal betalingen en de omzet lag ruim 30 procent hoger dan in 2019. Met iDEAL werd 890 miljoen keer betaald voor een totale waarde van 70 miljard euro.

Bijna 85 procent van alle iDEAL-betalingen deden klanten via de mobiele apps van banken op smartphones en tablets. Mobiele betaalverzoeken tussen vrienden en familie, zoals bijvoorbeeld Tikkies, maakten 21 procent uit van alle transacties.

Ongeveer 39 procent van alle betalingen gebeurde in de e-commerce en bij binnenlandse en buitenlandse webwinkels. 40 procent was voor het betalen van bijvoorbeeld periodieke rekeningen, bekeuringen, gemeentebelastingen of voor het verhogen van prepaid-tegoeden.

QR-codes

De duurste aankopen met iDEAL werden gedaan in maart. Het gemiddelde afgerekende bedrag lag toen op bijna 93 euro, ruim 15 euro hoger dan gemiddeld in alle andere maanden van het jaar.

Het gebruik van QR-codes binnen iDEAL lijkt definitief door te breken. Eind 2020 werden daarmee 450.000 betalingen gedaan, tegen zo'n 100.000 in dezelfde periode een jaar eerder.