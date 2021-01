Meerdere pensioenfondsen waarschuwen voor kortingsdreiging

AMSTERDAM (ANP) - Miljoenen Nederlanders zijn onlangs ternauwernood ontsnapt aan een verlaging van hun pensioen. Maar dat betekent niet dat de dreiging hiervan is geweken. "Als de omstandigheden niet wezenlijk veranderen, is een verlaging van de pensioenen de komende jaren bijna niet te voorkomen", waarschuwt bestuursvoorzitter Joanne Kellermann van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Ook volgens Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur van metaalfonds PME, blijft de kans op een verlaging de komende jaren zeker bestaan. "De aandelenmarkt is dit jaar positief van start gegaan, maar we moeten rekening houden met grote schommelingen in de komende jaren, het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht."

Eerder deze week waarschuwden de pensioenfondsen ABP en PMT al voor mogelijke kortingen in de komende jaren. Daarbij stelden ze dat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken te positief is over de overgang naar een nieuw pensioenstelsel in 2026. Ook riepen ze hem op haast te maken met nieuwe regels voor de overgangsperiode. Begin deze maand was al bekend geworden dat kortingen bij de grote fondsen nu nog niet nodig zijn.

Dekkingsgraad

Dat laatste is vooral te danken aan de door de overheid tot 90 procent verlaagde minimumgrens voor de dekkingsgraad van de fondsen. Die graadmeter geeft aan in hoeverre een fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen. Ook hielp mee dat de beurskoersen in de laatste maanden van het jaar duidelijk zijn gestegen. Het sentiment van beleggers zat in de lift door de vele coronasteunmaatregelen van overheden en centrale banken en het begin van de vaccinatieprogramma's in veel landen.

ABP en PFZW kenden eind december uiteindelijk een dekkingsgraad rond de 93 procent, wat bekent dat ze voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen ongeveer 93 cent in kas hadden. PMT en PME deden het iets beter met ruim 95 en dik 97 procent, maar ook zij waren dus nog niet echt financieel gezond te noemen. Van de grote fondsen stond eigenlijk alleen bpfBOUW er redelijk voor met een score van ruim 111 procent.

Terugdraaien van steunoperaties

Hoe het komende tijd met de beleggingen van de fondsen zal gaan, is lastig te voorspellen. Nu veel landen zijn begonnen met vaccinatieprogramma’s, ligt een verbetering van de economie aan de horizon. Maar uiteindelijk zal economisch herstel gepaard gaan met het terugdraaien van monetaire en fiscale steunoperaties. Dit is een delicaat proces en als het tempo waarin dit in Europa gebeurt afwijkt van dat in de Verenigde Staten, zouden fondsen daarvan de dupe kunnen worden.

Eind dit jaar moeten de dekkingsgraden weer minimaal 90 procent bedragen om pensioenkortingen in 2022 te voorkomen. Verder heeft de overheid bepaald dat de fondsen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel moeten toegroeien naar een dekkingsgraad van minimaal 95 procent.