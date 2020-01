Wall Street verliest na nieuws over coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 1.469

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Nieuws dat het coronavirus ook in de Verenigde Staten is vastgesteld, zette de belangrijkste graadmeters lager. Verder verwerkten beleggers nieuws over Boeing en sprak de Amerikaanse president Donald Trump in Davos over de handelsrelatie met China.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 29.196,04 punten. De breed samengestelde S&P 500 gaf 0,3 procent prijs tot 3320,79 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,2 procent tot 9370,81 punten. Beleggers in de Verenigde Staten kwamen terug van een lang weekend, want maandag bleef Wall Street dicht wegens Martin Luther King Day.

De Amerikaanse instantie voor preventie van ziekten CDC meldde dat het coronavirus in de VS de kop op heeft gestoken. Een man die vanuit China naar de Amerikaanse stad Seattle reisde heeft de longaandoening. Bedrijven in de reisbranche reageerden op het nieuws. Luchtvaartmaatschappijen American Airlines, Delta Airline en Southwest Airlines sloten tot 4,2 procent lager. Booking Holdings, moederbedrijf van hotelboekplatform Booking.com, verloor 3,1 procent.

Importheffingen

Trump meldde tijdens de economische top in het Zwitserse Davos dat de eerder ingestelde importheffingen op producten van Chinese makelij in stand blijven totdat er een allesomvattend akkoord is tussen de economische grootmachten

Vliegtuigfabrikant Boeing liet weten er rekening mee te houden dat toestellen van zijn geplaagde type 737 MAX pas in de zomer de lucht in mogen. Dat is maanden later dan aanvankelijk verwacht. Het aandeel ging 3,3 procent omlaag.

Beyond Meat

De maker van vleesvervangers Beyond Meat werd ruim 18 procent meer waard na het nieuws dat Starbucks (min 1,2 procent) naar alternatieven voor vlees voor zijn ontbijtmenu's zoekt. Techbedrijf Uber won 7 procent na geruchten over de verkoop van zijn maaltijdbesteldochter Uber Eats in India aan een lokale branchegenoot.

Oliedienstverlener Halliburton gaf inzage in de boeken en verloor 0,8 procent.

De euro was 1,1088 dollar waard, tegen 1,1094 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 58,34 dollar. Brentolie daalde 1 procent in prijs tot 64,54 dollar per vat.