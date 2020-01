Beurzen op Wall Street in de min

quote: Kaviaar schreef op 21 jan 2020 om 21:29:



'In meer dan 33 jaar publieke dienst, heb ik een overheidsjurist de feiten nooit zo zien verdraaien en het Amerikaanse publiek nooit zo zien misleiden als Witte Huis-raadsman Pat Cipollone zojuist deed tijdens het afzettingsproces. Meer bewijs van de besmettelijkheid van meneer Trumps oneerlijkheid en corruptie.'



www.nu.nl/algemeen/6025389/senaat-deb...



Het proces is gestart.

De corruptie binnen de Republikeinse partij is duidelijk, al vanaf het begin dat Trump president is geworden.

'In meer dan 33 jaar publieke dienst, heb ik een overheidsjurist de feiten nooit zo zien verdraaien en het Amerikaanse publiek nooit zo zien misleiden als Witte Huis-raadsman Pat Cipollone zojuist deed tijdens het afzettingsproces. Meer bewijs van de besmettelijkheid van meneer Trumps oneerlijkheid en corruptie.'Het proces is gestart.De corruptie binnen de Republikeinse partij is duidelijk, al vanaf het begin dat Trump president is geworden.

Laat de kiezer straks maar kiezen of ze met zo’n “president” verder willen, of met een ander. Dat je geld van een liefdadigheidsfonds gebruikt voor eigen campagne, dan heb je 0,0 moraal. Liegen en bedriegen wordt vierkant door de Republikeinen gesteund. Wat is Amerika afgegleden met de komst van deze zakenman. Even los van de omhooggepimpte beurs door Trump met zijn absurde belastingverlaging en het eindeloze gezwam over de deal.Hij is er een meester in om de beleggers in een droomtoestand te houden. Een roze brillenwolk. En een giga overheidsschuld die alleen maar is toegenomen i.p.v. gezakt, zoals hij eerder verkondigde m.b.t. de belastingverlaging.Als de yanks eens wakker worden... komen ze van een koude kermis thuis.