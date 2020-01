Beurzen op Wall Street in de min

Gepubliceerd op | Views: 602

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag tussentijds op verlies. Beleggers letten op nieuws over de mogelijke verspreiding van het coronavirus. Verder verwerkten ze een nieuwe pluk aan bedrijfsresultaten en sprak de Amerikaanse president Donald Trump in Davos over de handelsrelatie met China

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent lager op 29.287 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,2 procent tot 3324 punten en technologiebeurs Nasdaq zakte 0,2 procent tot 9371 punten. Beleggers in de Verenigde Staten kwamen overigens terug van een lang weekend, want maandag bleef Wall Street dicht wegens Martin Luther King Day.

Trump meldde tijdens de economische top in het Zwitserse Davos dat de eerder ingestelde importheffingen op producten van Chinese makelij in stand blijven totdat er een allesomvattend akkoord is tussen de economische grootmachten.

Boeing

Bij de bedrijven is er onder meer aandacht voor oliedienstverlener Halliburton. Dat concern leed in het slotkwartaal van 2019 een verlies van 1,7 miljard dollar, mede als gevolg van een miljardenafschrijving op zijn schalie-activiteiten. Als die afschrijving buiten beschouwing wordt gelaten, was de winst juist hoger dan analisten hadden verwacht. Het aandeel won 0,3 procent.

Boeing zakte 0,9 procent, na berichten dat de vliegtuigbouwer in gesprek zou zijn over een lening van meer dan 10 miljard dollar om kosten te dekken in verband met probleemtoestel 737 MAX. Ook Disney was in het nieuws. Het entertainmentconcern maakte bekend zijn streamingdienst Disney+ verder uit te rollen in Europa en noteerde op de beurs 0,5 procent in de min.

Beyond Meat

De maker van vleesvervangers Beyond Meat werd bijna 15 procent meer waard. Die koerssprong volgde op de bekendmaking dat koffieketen Starbucks (min 1,1 procent) naar alternatieven voor vlees voor zijn ontbijtmenu's zoekt. Techbedrijf Uber won bijna 6 procent na geruchten dat het zijn maaltijdbesteldochter Uber Eats in India aan een branchegenoot verkoopt.

De euro was 1,093 dollar waard, tegen 1,1094 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 58,50 dollar. Brentolie zakte 0,6 procent in prijs tot 64,79 dollar per vat.