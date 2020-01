Reggeborgh vergroot belang in VolkerWessels weer

Gepubliceerd op | Views: 358

AMERSFOORT (AFN) - Grootaandeelhouder Reggeborgh heeft dinsdag opnieuw aandelen in bouwbedrijf VolkerWessels bijgekocht. Het investeringsfonds van de familie Wessels kocht 313.388 aandelen voor een gemiddelde prijs van 21,91 euro per stuk. Reggeborgh heeft nu 74,51 procent van het bouwbedrijf in handen.

Reggeborgh wil VolkerWessels van de beurs halen en heeft een overnamebod gedaan van 22,20 euro per aandeel, inclusief interim-dividend. Om dat bod succesvol te laten zijn, moet de geldschieter 95 procent van de aandelen in het bouwbedrijf in handen krijgen.