'Concurreren met VS moeilijk door lage rente'

ECB zegt dat inflatie 1,7 procent bedraagt. Maar dit is maar hoe je meet. Er wordt hier alleen de zogenaamde kerninflatie gemeten, dus zonder voeding, woonlasten of energiekosten. Dan denk ik dat je weinig hebt aan deze cijfer. Het weerspiegelt de echte lasten niet. Koffie 3,50 per kop, benzine 1,70 per liter en huren van 50 m2 van 1200 euro per maand ( men moet toch ergens wonen , kopen is geen optie en anders moet men bereid zijn om 2 uur reizen van huis naar werk). Dit zijn echte lasten, allemaal vooral veroorzaakt door de lage rente. Hogere huizenprijzen veroorzaken hogere huren en deze veroorzaken weer hogere huizenprijzen en de cirkel is rond.

Vroeger vielen huuropbrengsten in box 1 en dat zette enige rem op de vicieuze cirkel, doch tegenwoordig vallen huuropbrengsten in box 3 , dus onbelast en luctratief.

Als rente die bank hanteert nul is, dat is men ongeveer minstens 3 procent per jaar kwijt bij stallen van geld. Met name 1,7 % inflatie en 1,3 % vermogen beladting, totaal 3%, bankkosten nog niet meegerekend.