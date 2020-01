Groot verlies Halliburton door afschrijving

Gepubliceerd op | Views: 91

HOUSTON (AFN/RTR) - Halliburton heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar een verlies van 1,7 miljard dollar in de boeken gezet, tegen een winst van 664 miljoen dollar een jaar eerder. De Amerikaanse oliedienstverlener maakte een afschrijving van 2,2 miljard dollar voor de kosten gerelateerd aan zijn frackingdiensten, waarbij olie en gas onder hoge druk uit de grond worden gepompt. Ook zette het concern een streep door verouderde boormachines. Daarbovenop kwamen nog kosten in verband met een reorganisatie.

Op het vlak van inkomsten was de situatie eveneens niet al te best. De omzet in de thuismarkt kelderde in de periode met 40 procent. Daardoor kromp de totale omzet met 6 procent tot 5,2 miljard dollar. De grote Amerikaanse oliemaatschappijen waren minder actief in deze periode, aldus Halliburton. Internationaal dikten de opbrengsten evenwel met 10 procent aan op jaarbasis.

Daarnaast gaf het olie- en gasbedrijf de laatste tijd minder uit aan groei. In een tijd van relatief lage olieprijzen richten veel branchegenoten in de sector zich meer op winst en schroeven investeringen terug.