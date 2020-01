Trump: heffingen China blijven in stand tot fase 2-deal

quote: asti schreef op 21 jan 2020 om 18:13:

Er is in ieder geval iets anders wat wel opmerkelijk is :)Daarbij is het een best bijzondere constructie dat de 'top' bedrijven allemaal geld lenen om aandelen in te kopen enz., denk dat je als CB best in een lastige positie manoeuvreer.....O ja en de rest doet het ook trouwensHet aantal ’zombiebedrijven’ dat niet genoeg verdient om zelfs de renteverplichtingen af te lossen, neemt ’zorgwekkende’ vormen aan. Daarvoor waarschuwen analisten beleggers.„Dit is ook in Nederland en Europa een gevaarlijke trend geworden”, zegt analist Corné van Zeijl van Actiam Vermogensbeheer. „Als er maar een zuchtje tegenwind komt, zullen die bedrijven toch gaan omwaaien.”In de Verenigde Staten valt ruim 30% van alle genoteerde bedrijven daar al onder, zo blijkt uit gegevens van dataverzamelaar FactSet. Ze gingen afgelopen jaren bij lage rentes enorme verplichtingen aan.Zombies zijn bedrijven die drie jaar achtereen onvoldoende omzet boeken om hun rentelasten op hun aangegane leningen te kunnen aflossen. Van winst maken komt het al helemaal niet. Geldschieters zoals banken rollen hun leningen evenwel opnieuw door, soms worden nieuwe kredieten verstrekt, aldus Van Zeijl.Strateeg Mohammed El-Erian van verzekeraar Allianz, moederbedrijf van obligatiereus Pimco, waarschuwde vorige week tegenover persbureau Bloomberg particuliere beleggers voor problemen. „Aan de ene kant worden bedrijven aangemoedigd om te grote risico’s aan te gaan”, zegt El-Erian.„Aan de andere kant zien particulieren de financiële bescherming eroderen. Het creëert zombiebedrijven, die bij een normale, hogere rentestanden lang niet zo excessief zouden mogen lenen. Ze zouden niet kunnen overleven.’Van Zeijl waarschuwt beleggers dat de zwakke bedrijven, in een laatste poging nog geld op te halen, soms naar de beurs trekken. „Er wordt richting zo’n beursnotering altijd wel een goed verhaal van gebakken, met groeiperspectieven - terwijl ze te weinig inkomsten genereren. Onderliggend zijn ze zwak. Het is echt oppassen geblazen.”