AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Als Air France-KLM daadwerkelijk zou azen op een belang van 49 procent in Malaysia Airlines is dat een zorgwekkende ontwikkeling. Dat schrijven kenners van Liberum in een reactie op een bericht van die strekking door persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Van de Maleisische regering is bekend dat wordt gezocht naar een strategische partner voor Malaysia, dat nog kampt met de nasleep van twee vliegrampen. Volgens Liberum is Air France-KLM niet de geschikte kandidaat. De Frans-Nederlandse combinatie heeft te weinig geld in kas voor een dergelijke investering, aldus de kenners. Ook doet de onderneming er volgens Liberum verstandig aan om zich eerst te richten op de eigen ommekeer.

Kenners van Goodbody menen ook dat Air France-KLM eerst maar eens vaart moet maken met het bewerkstelligen van de eigen doelen, welke vorig jaar door topman Ben Smith werden gebezigd. De broker stelt wel dat details over de vermeende stap van Air France-KLM in Maleisië veelal ontbreken.

Het aandeel Air France-KLM stond dinsdag kort na het middaguur 2,3 procent lager op 9,22 euro.