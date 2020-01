IEX is net de Telegraaf... van die opzwepende titels "Beurzen in greep virusvrees" ... hoezo dan? Met een dipje... in de greep van. Oh ja joh!!!In welke gemoedstoestand verkeren die freelancers die zo'n artikeltje met een sensatie-titeltje schrijven. Wat een job zeg.In 2018 vielen er 678 doden in het verkeer in Nederland; dit is het hoogste aantal sinds 2010.... Beurs in greep verkeersdoden... Oh ja joh!Relativeren is er niet bij voor freelancers die hun centjes bij elkaar moeten schrijven met opruiende termen. We zijn allemaal tijdelijke aardbewoners. Gaat iets nuttigs doen in je leven.