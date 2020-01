Beurzen in greep virusvrees

Gepubliceerd op | Views: 2.531

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden dinsdag in het rood. Naast de bedrijfsresultaten hielden beleggers de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. Het virus is verwant aan het SARS-virus dat in 2003 veel onrust veroorzaakte. De vrees voor een uitbraak van het virus zorgde onder meer voor koersdruk bij de Europese verkopers van luxegoederen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent in de min op 608,70 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 938,23 punten. Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 1,2 procent.

In Parijs zakten de Franse modehuizen Kering, Hermès en LVMH tot 3,6 procent door de zorgen over een verdere verspreiding van het coronavirus in de belangrijke Chinese markt. Het Zwitserse Richemont verloor 3,5 procent.

Air France-KLM

Grootste daler in de AEX was bierbrouwer Heineken met een verlies van 4,4 procent na berichten over dalende bierverkopen in Vietnam. Een harde aanpak van drankrijders zorgt voor een scherpe daling van de bierconsumptie in het land. Biotechnoloog Galapagos was de sterkste stijger met een winst van 1 procent.

In de MidKap zakte Air France-KLM ruim 2 procent. Volgens persbureau Reuters zou de luchtvaartcombinatie een belang willen nemen in de noodlijdende luchtvaartmaatschappij Malaysia Airlines. Pharming won 1,3 procent bij de kleinere bedrijven. Het biotechnologiebedrijf heeft goedkeuring gekregen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor zijn nieuwe fabriek waar het medicijn Ruconest wordt geproduceerd.

EasyJet

De Britse budgetvlieger easyJet steeg 5 procent in Londen na een sterk begin van zijn nieuwe boekjaar. Het bedrijf profiteerde onder meer van problemen bij concurrenten, zoals het wegvallen van touroperator Thomas Cook. In Frankfurt klom modehuis Hugo Boss 5,1 procent dankzij beter dan verwachte omzetcijfers in het afgelopen kwartaal. UBS verloor 5 procent in Zürich. De Zwitserse bank verlaagde de doelstellingen voor de middellange termijn na een winstdaling in 2019.

De euro was 1,1060 dollar waard tegen 1,1083 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 57,95 dollar. Brentolie zakte 1,4 procent in prijs tot 64,29 dollar per vat.