Vertrouwen Duitse beleggers flink verbeterd

MANNHEIM (AFN/DPA/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de economie is in januari behoorlijk verbeterd. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut ZEW.

De ZEW-index, die het vertrouwen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op een stand van 26,7 tegen 10,7 een maand eerder. Economen rekenden in doorsnee op een stand van 15. Het is het hoogste niveau voor de index sinds juli 2015 en de derde maandelijkse verbetering van de graadmeter op rij.

Het vertrouwen wordt gesteund door het voorlopige handelsakkoord dat de Verenigde Staten en China hebben bereikt, terwijl er ook positievere geluiden komen uit de Duitse industrie, na de zwakte van vorig jaar. Vorige maand kwam de ZEW-index voor het eerst sinds april weer op positief terrein. Dat betekent dat er meer mensen zijn die een verbetering van de economische omstandigheden verwachten dan mensen die een verslechtering voorzien.

Volgens ZEW-voorzitter Achim Wambach is de hoop gegroeid dat de negatieve effecten van de handelsoorlog op de Duitse economie minder sterk zullen uitvallen dan eerder gevreesd.