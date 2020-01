Aanpak drankrijders Vietnam drukt bierverkopen

Gepubliceerd op | Views: 1.027

HANOI (AFN/BLOOMBERG) - De nieuwe wet in Vietnam, die het rijden onder invloed moet indammen, werkt negatief door op de bierverkopen in het bierminnende land. Sinds de invoering van de strenge regels voor drankrijders per 1 januari is de verkoop van bier met een kwart gedaald. Ook zijn naar verluidt al duizenden boetes opgelegd aan mensen die toch beschonken de weg opgingen.

Volgens de nieuwe wet zijn de boetebedragen voor drankrijders verdubbeld. Betrapte motorrijders krijgen een boete van maximaal 8 miljoen dong (312 euro) en een mogelijke rijontzegging van twee jaar, tegen een maximum van vijf maanden dat eerder gold. Automobilisten die te diep in het glaasje keken en gesnapt worden moeten omgerekend 1558 euro aftikken. Ook wordt het rijbewijs ingenomen.

Verder heeft Vietnam de regels voor reclames aangescherpt. Daarbij moeten de gezondheidsrisico's van het gebruik van alcohol worden benoemd. Ook moeten bij verkooppunten borden zichtbaar zijn die aankondigen dat alcohol niet aan minderjarigen wordt verstrekt.

Protesten

De strengere wet in Vietnam werd ingesteld na protesten in het land tegen de milde alcoholwetgeving. Aanleiding voor die protesten was weer een reeks spraakmakende dodelijke verkeersongevallen als gevolg van drankgebruik. Een foto van een jongen die naast het lichaam van zijn verongelukte moeder in huilen uitbarstte, die op sociale media circuleerde, droeg duidelijk bij aan het sentiment. Het stijgende alcoholgebruik in Vietnam zorgt ook voor steeds meer gezondheidsproblemen.

De bierconsumptie in Vietnam is sinds 2004 bijna verviervoudigd en heeft wereldwijd brouwers aangetrokken zoals Heineken en 's werelds grootste brouwer AB InBev, die een graantje willen meepikken van de groei. Het nieuws over de dalende verkopen drukte de aandelenkoersen van de bierbrouwers. Zo was Heineken dinsdag de sterkste daler in de Amsterdamse AEX-index. Vietnam geldt namelijk als één van de belangrijkste markten van de Nederlandse brouwer.