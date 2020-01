'Meer concurrentie voor Fagron op thuismarkten'

Gepubliceerd op | Views: 515

AMSTERDAM (AFN) - Toeleverancier aan apotheken Fagron kampt met toenemende concurrentie op zijn thuismarkten Nederland en België. Dit wordt door kenners van ING als een risico bestempeld voor de prestaties dit jaar en volgend jaar, ook omdat Nederland en België gelden als de winstgevendste markten voor de onderneming.

ING wijst onder meer op de stap van branchegenoot ACE Pharmaceuticals die een nieuwe bereidingsfaciliteit in Almere in gebruik nam. Volgens ING kan ACE zich ontwikkelen tot een "gezonde concurrent" van Fagron. Daarbij wijzen de bankkenners onder meer naar de kennis en kunde van de eigenaren, de commerciële mogelijkheden waarbij een grote kans is dat marktaandeel wordt gewonnen.

Ondanks de concurrentiedruk houdt ING vast aan zijn hold-advies. Dat komt vooral ook door de potentie die Fagron heeft met zijn productiefaciliteit in het Amerikaanse Wichita. ING hanteert een koersdoel voor het aandeel van 19,50 euro.

Het aandeel Fagron noteerde dinsdag omstreeks 09.45 uur 0,9 procent lager op 20,52 euro.