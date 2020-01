Europa trekt de kar voor modehuis Hugo Boss

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: Europa

METZINGEN (AFN) - Het Duitse modehuis Hugo Boss heeft in het vierde kwartaal van 2019 een hogere winst en omzet in de boeken gezet. De onderneming profiteerde vooral van betere verkoopprestaties in Europa en dan met name in Groot-Brittannië en Frankrijk. Ook op het vasteland van China namen de verkopen toe, maar in de Verenigde Staten gingen de zaken minder.

De omzet aangepast voor wisselkoerseffecten ging, op basis van voorlopige cijfers, met 4 procent omhoog tot 825 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. De winst voor belastingen toonde een plus van 9 procent tot 122 miljoen euro.

Hugo Boss sprak van sterke groei van de omzet en winst in het afgelopen kwartaal, waarbij de doelstellingen voor 2019 werden gehaald. Over heel 2019 klom de aangepaste omzet met 2 procent naar bijna 2,9 miljard euro. De brutowinst bedroeg 333 miljoen euro. Hugo Boss komt op 5 maart met definitieve jaarcijfers en financiële verwachtingen voor dit jaar.