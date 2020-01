Damrak begint met verlies

Gepubliceerd op | Views: 1.366

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met verlies begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden lager. Naast de bedrijfsresultaten hielden beleggers de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. De vrees voor een uitbraak van het virus zorgde voor forse verliezen op de Aziatische beurzen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,8 procent in de min op 609,26 punten. Alle hoofdfondsen stonden in het rood. De MidKap daalde ook 0,8 procent, tot 936,82 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 1 procent.

Pharming won ruim 3 procent bij de kleinere bedrijven op het Damrak. Het biotechnologiebedrijf heeft goedkeuring gekregen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor zijn nieuwe fabriek waar het medicijn Ruconest wordt geproduceerd. Daarmee kan het bedrijf zijn productie van het middel, waarmee erfelijk angio-oedeem kan worden behandeld, "aanzienlijk" opvoeren.