UBS scoort onvoldoendes na komst nieuwe topbestuurder

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - De Zwitserse bank UBS heeft vorig jaar slechte prestaties geleverd op het vlak van winstgevendheid. Ook de kosten kwamen hoger uit dan de doelstellingen die de bank aan zichzelf stelde. De tegenvallers kwamen vooral uit de belangrijke vermogensbeheertak, die vorig kwartaal een nieuwe directeur kreeg. De komst van Iqbal Khan van Credit Suisse veroorzaakte een groot schandaal vorige zomer omdat die bespioneerd werd door zijn voormalige werkgever.

Veel klanten bij het vermogensbeheer namen hun gelden terug. Dat gebeurde vooral in Noord- en Zuid-Amerika. Daarnaast lieten vermogende klanten de duurdere beleggingsproducten links liggen. Daardoor zag UBS zijn commissies teruglopen. Mede vanwege deze ontwikkelingen heeft UBS zijn doelstelling op het vlak van winstgevendheid gemist. Het zogeheten rendement op CET1-kapitaal kwam onder 15 procent in 2019. Ook de verhouding tussen kosten en inkomsten, een veel bekeken maatstaf, was uiteindelijk ondermaats. Onder de streep resteerde vorig jaar 4,3 miljard dollar tegen 4,5 miljard dollar een jaar eerder.

Daarnaast deed UBS zijn meerderheidsbelang in fondsenplatform UBS Fondcenter van de hand aan financieel dienstverlener Clearstream.