Bank of Japan verhoogt groeiverwachtingen economie

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De Bank of Japan (BoJ) verhoogt zijn verwachtingen voor de economische groei. Dat maakte de Japanse centrale bank bekend bij zijn rentebesluit. Daarbij werd het soepele monetaire beleid gehandhaafd.

De groei in het lopende boekjaar dat eind maart eindigt, komt nu naar verwachting uit op 0,8 procent, tegen een eerder voorspelde 0,6 procent. Voor het komende boekjaar gaat de prognose naar 0,9 procent van een eerder voorspelde 0,7 procent. In het boekjaar daarna voorziet de BoJ een plus van 1,1 procent, terwijl eerder op 1 procent werd gerekend.

Het is voor het eerst in een jaar dat de groeiprognoses voor de derde economie van de wereld opwaarts worden bijgesteld, geholpen door het omvangrijke stimuleringspakket van 120 miljard dollar van premier Shinzo Abe dat vorige maand werd onthuld. Wel werden de inflatieverwachtingen naar beneden bijgesteld.