Bedrijfsresultaten en ECB kleuren beursweek

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers op de beurs krijgen komende week weer een grote stroom bedrijfscijfers voor de kiezen. Supermarktconcern Ahold Delhaize is in Amsterdam woensdag het meest in het oog springende bedrijf dat de boeken opent. Verder wordt uitgekeken naar een beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB).

Naast Ahold Delhaize staan deze week op het Damrak ook resultaten op de rol van uitbater van optiekketens GrandVision en groothandelsbedrijf Sligro.

Uit de Verenigde Staten komen deze week cijfers van onder meer de aanbieder van internettelevisie Netflix, verzorgingsmiddelenconcern Procter & Gamble, luchtvaartbedrijf United Continental, automaker Ford, industrieconcern General Electric, chipmaker Intel en uitbater van koffieketens Starbucks.

ECB

De ECB houdt donderdag zijn beleidsvergadering. Bij de laatste vergadering in december hield de ECB de rente ongemoeid en ook nu wordt niet al te veel vuurwerk verwacht. Wel schroefde de bank eind vorig jaar zijn verwachtingen voor economische groei in de eurozone op. Er wordt nog bekeken of het opkoopprogramma verder afgebouwd kan worden of dat er weer een opschaling nodig is.

Op macro-economisch gebied worden deze week gegevens gemeld over onder meer het Duitse beleggers- en consumentenvertrouwen. Ook worden cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt gemeld en volgen ook nog cijfers over de Britse en Amerikaanse werkloosheid. In Nederland worden onder meer data bekend over het consumentenvertrouwen en de uitgaven door huishoudens.

Shutdown

Verder houden de markten de shutdown in de Verenigde Staten in de gaten. Democraten en Republikeinen in de Senaat slaagden er vrijdag niet in een akkoord te bereiken over een tijdelijke begroting voor de federale overheid. Daardoor sluiten sommige overheidsinstellingen geleidelijk de deuren. Dat gaat net zolang door totdat er overeenstemming komt over financiering. Ook kijken beleggers met een schuin oog naar de onderhandelingen in Duitsland over een nieuwe regering.

De AEX eindigde vrijdag 0,5 procent hoger op 569,30 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 858,95 punten. Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent, Frankfurt ging 1,2 procent vooruit. Ook op Wall Street gingen de graadmeters met winsten het weekend in.