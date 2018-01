Saudi-Arabië wil OPEC-deal verder verlengen

Gepubliceerd op | Views: 1.325 | Onderwerpen: OPEC, Saoedi-Arabië

MASQAT (AFN/BLOOMBERG) - Saudi-Arabië pleit voor het langer beperken van de olieproductie door leden van oliekartel OPEC. Volgens de Saudische olieminister Khalid Al-Falih moet ook na 2018 een rem op de productie. Hij kreeg in zijn pleidooi steun van zijn collega uit Oman.

De OPEC en enkele samenwerkende landen, waaronder Rusland, verlengden eerder hun afspraken over een productiebeperking voor de oliewinning tot eind dit jaar. Volgens Saudi-Arabië en Oman is een verdere productiebeperking noodzakelijk om een ,,normaal prijsniveau" voor ruwe olie te bewerkstelligen.

Volgens Rusland moet eerst worden bekeken hoe de markt zich ontwikkelt, alvorens het land zal beslissen over nieuwe afspraken. Maar een verdere verlenging van de afspraken wordt ook door Rusland niet uitgesloten. Ook Irak en Kazachstan, twee landen die zich vooralsnog niet aan de gemaakte afspraken hielden, beloofden beterschap ondanks ,,uitdagingen" waar die landen naar eigen zeggen mee te maken hebben.

De OPEC-landen zijn zondag in Oman bijeen om over de maatregelen te praten, en dan met name over de naleving van de afspraken. Afgelopen jaar lag de olieproductie van het kartel in doorsnee boven de afgesproken hoeveelheid. Volgens Al-Falih zal de productie in 2018 lager zijn dan het nalevingspercentage van 107 procent afgelopen jaar.