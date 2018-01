'Twitter-bons staat voor vertrek naar SoFi'

Gepubliceerd op | Views: 691 | Onderwerpen: Twitter

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - Techconcern Twitter moet mogelijk op zoek naar een nieuwe operationeel directeur. De huidige Twitter-bestuurder Anthony Noto is in de race voor een baan als topman van fintechbedrijf SoFi, zo meldden bronnen.

Noto kwam in 2014 als financieel directeur binnen bij Twitter. Daarvoor was hij actief binnen de bankenwereld. Als adviseur in dienst van Goldman Sachs begeleidde hij onder meer de beursgang van Twitter. In 2016 werd hij bij Twitter benoemd in zijn huidige rol. Noto is onder meer een van de aanjagers geweest van de live videostreamingdiensten van het bedrijf.

De Twitter-bons is overigens niet de enige die word genoemd als opvolger van Mike Cagney. Die trok in september vorig jaar de deur achter zich dicht na onrust bij het bedrijf, dat wordt gezien als een van de waardevolste financiële startups. Er was vooral kritiek op de bedrijfscultuur binnen SoFi, na verschillende claims van seksuele intimidatie en frauduleuze acties van managers. In het kielzog van Cagney, die altijd alle vergrijpen heeft ontkend, vertrokken ook andere bestuurders.