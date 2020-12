Kenya Airways en Air France-KLM stoppen in 2021 met samenwerking

NAIROBI (AFN/BLOOMBERG) - Kenya Airways en Air France-KLM zijn overeengekomen om hun Afrika-Europa-partnerschap per 1 september 2021 te beëindigen. Eerder dit jaar werd het samenwerkingsverband tussen de luchtvaartconcerns al tijdelijk opgeschort in verband met de coronacrisis en onzekerheid over wanneer er weer zoals voor de virusuitbraak gevlogen zou kunnen worden.

Volgens Kenya Airways zullen er met Air France-KLM nog wel code share-vluchten uitgevoerd blijven worden. Op die manier werken de Kenianen ook samen met andere Europese maatschappijen, waaronder Alitalia, British Airways, Lufthansa en Swiss International Airlines. Financiële details over de beëindiging van het partnerschap werden niet gegeven.