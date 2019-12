'Amerikaanse beurswaakhond bekijkt beursgangen'

Gepubliceerd op | Views: 297

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) doet onderzoek naar de beursgang van een aantal zogeheten 'unicorns'. Dat zijn doorgaans techbedrijven die al meer dan een miljard dollar waard zijn voor ze hun debuut op de aandelenbeurs maken. Onder meer naar de beursgang van zakelijke chatapp Slack wordt gekeken, schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

De SEC zou onder meer bij de elektronische beurshandelaar Citadel Securities om informatie hebben gevraagd. De toezichthouder wil inzicht in mails en andere berichten die vlak voor de opening van de handel in Slack werden gestuurd, maar heeft ook andere beursgangen op het oog.

Het is onduidelijk waar de SEC precies onderzoek naar doet. Ook kan het nog zijn dat er helemaal niks illegaals uit het onderzoek komt, melden de ingewijden.