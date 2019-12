ViacomCBS koopt zich in bij filmstudio Miramax

Gepubliceerd op | Views: 163

NEW YORK (AFN) - Mediabedrijf ViacomCBS heeft een groot minderheidsbelang genomen in filmstudio Miramax. ViacomCBS telt in totaal 375 miljoen dollar neer om het belang van 49 procent over te nemen van branchegenoot beIN. Dat bedrijf behoudt de overige 51 procent van Miramax.

Dat bedrag bestaat uit een eenmalige betaling van ongeveer 150 miljoen dollar en een reeks aangekondigde investeringen. De komende vijf jaar steekt ViacomCBS ieder jaar 45 miljoen dollar in de door Harvey Weinstein, berucht geworden vanwege de 'me too'-affaire, opgerichte filmstudio.

Daarnaast heeft Viacom-dochter Paramount Pictures een distributiedeal gesloten met Miramax voor zijn filmportfolio. Ook krijgt Paramount de eerste rechten om nieuwe film- en televisieprojecten te ontwikkelen op basis van films uit dat portfolio.