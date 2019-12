Rally op Wall Street zet door

2020 wordt inderdaad een prachtjaar voor de shorters wanneer deze bubble eindelijk ten einde komt.

Tot die tijd lekker je paddo’s blijven innemen zolang de fed de financiële markt blijft faciliteren van geld wat al 3 keer als lening is doorverkocht en lekker blijven geloven dat we momenteel reële koersen noteren.



Jeetje... wat lijkt dit toch veel op een herhaling van het 2008 scenario waar we naartoe gaan.

Schulden financieren met schulden waarvan het onderpand ongewis is.



Daar waar QE het financiële systeem nog leek te gaan redden in de afgelopen jaren zal het uiteindelijk uitmonden in een definitieve nekslag voor het huidige systeem.