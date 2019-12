Rally op Wall Street zet door

Gepubliceerd op | Views: 272

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag halverwege de handelsdag duidelijk hoger. Beleggers richten hun blik op vervolgonderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten en letten ook op de ontwikkelingen rond de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump.

Trump zei een goed telefoongesprek te hebben gevoerd met zijn Chinese collega Xi Jinping. Een formele ondertekening van de 'fase 1-overeenkomst' tussen China en de VS wordt volgens Trump gepland. Eerder zei minister van Financiën Steven Mnuchin al dat die ondertekening in januari plaatsvindt.

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent hoger op 28.500 punten. De bredere S&P 500-index steeg 0,6 procent tot 3223 punten en schermenbeurs Nasdaq dikte 0,5 procent aan tot 8929 punten.

Apple

Bij de bedrijven kon Apple op belangstelling rekenen. Het technologieconcern wil naar verluidt iPhones, iPads en andere apparaten rechtstreeks via speciale satellieten met internet verbinden. Apple kreeg er 0,3 procent bij.

Een ander technologiebedrijf, BlackBerry, opende de boeken en rapporteerde over het voorbije kwartaal een 18 procent hogere omzet dan een jaar eerder. Wel was er een verlies voor de Canadese onderneming met een notering in New York. BlackBerry steeg ruim 10 procent. Sportmerk Nike meldde een hogere kwartaalomzet- en winst. Ook de brutowinstmarge ging omhoog, maar hier hadden kenners in doorsnee een sterkere verbetering verwacht. Nike daalde 1,4 procent.

Boeing

Boeing (min 0,9 procent) stond opnieuw in de belangstelling na een mislukte lancering van een ruimtevaartuig. Ook maakte United Airlines (plus 0,4 procent) bekend tot juni niet meer op de Boeing 737 MAX te rekenen. Toeleveranciers General Electric (GE) en Spirit Aerosystems worden ook geraakt door het stopzetten van de productie van de 737 MAX en verloren tot 0,4 procent.

Google kreeg een miljoenenboete in Frankrijk. Het bedrijf moet van de Franse toezichthouder 150 miljoen euro betalen omdat het zijn machtige positie op de markt voor onlineadvertenties misbruikt. Google-moeder Alphabet leverde 0,3 procent in.

De euro was 1,1067 dollar waard tegen 1,1074 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent minder op 60,26 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,9 procent tot 65,97 dollar per vat.