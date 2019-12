Ahold Delhaize wil Van Zanten als commissaris

Gepubliceerd op | Views: 205 | Onderwerpen: levensmiddelen

ZAANDAM (AFN) - Supermarktconcern Ahold Delhaize wil Frank van Zanten benoemen tot commissaris. Dat moet gebeuren tijdens de aandeelhoudersvergadering begin april. Dan vertrekt ook Jacques de Vaucleroy.

De Nederlander Van Zanten is topman van het aan de Britse beurs genoteerde distributiebedrijf Bunzl. Volgens president-commissaris Jan Hommen brengt hij ervaring over zeer complexe distributiesystemen mee.

De Beld De Vaucleroy is sinds de fusie tussen Ahold en Delhaize in 2016 lid van de raad van commissarissen van het bedrijf. Daarvoor was hij al elf jaar commissaris bij Delhaize.