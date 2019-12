Europese beurzen met winst de week uit

Gepubliceerd op | Views: 414 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn vrijdag met winst gesloten. Beleggers trokken zich op aan de aanhoudende rally op Wall Street. Daarnaast werd de goedkeuring van de Britse brexitwet in het Lagerhuis verwerkt, waarmee een grote stap werd gezet op weg naar een Brits vertrek uit de Europese Unie op 31 januari.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,6 procent hoger op 609,26 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 907,49 punten. Londen steeg 0,1 procent. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen 0,8 procent.

Takeaway was opnieuw de grootste daler in de AEX, met een min van 2,6 procent. Het maaltijdbestelbedrijf werd een dag eerder al ongeveer een tiende minder waard na een verhoging van het overnamebod op zijn Britse branchegenoot Just Eat. Takeaway is verwikkeld in een overnamestrijd met techinvesteerder Prosus (plus 2,2 procent) om Just Eat die het Nederlandse bedrijf in zijn voordeel lijkt te gaan beslissen.

Galapagos

Galapagos kampte met adviesverlagingen door UBS en KBC Securities, maar steeg desondanks 0,1 procent. Het biotechnologiebedrijf liet tevens weten dat samenwerkingspartner Gilead een goedkeuringsaanvraag voor het medicijn filgotinib heeft ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder FDA. Galapagos krijgt daarom 20 miljoen dollar van Gilead.

Shell daalde 0,9 procent. Het olie- en gasconcern verwacht dat de investeringen dit jaar aan de onderkant van de eerder uitgesproken verwachting zullen uitkomen. Informatieleverancier Wolters Kluwer was koploper in de AEX met een winst van 2,3 procent.

Beter Bed

Beter Bed steeg 4,8 procent op de lokale markt. Beleggers reageerden positief op de aanpassingen van de financieringsafspraken van de beddenverkoper met zijn banken. Ook loste Beter Bed een deel van zijn schulden af.

In Londen won Renewi 24 procent. De Brits-Nederlandse afvalreus is verlost van de grondkwestie in Nederland.

De euro was 1,1074 dollar waard tegen 1,1125 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 60,60 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,4 procent tot 66,26 dollar per vat.