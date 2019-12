Gepubliceerd op | Views: 529

AMSTERDAM (AFN) - Techinvesteerder Prosus is in de overnamestrijd om maaltijbestelbedrijf Just Eat niet van plan aandelen van die onderneming op de beurs te kopen. Wel kunnen aandeelhouders nog altijd ingaan op het bod van Prosus, dat donderdag werd verhoogd naar 8 pond per aandeel.

Prosus is in een biedingenstrijd verwikkeld met het Nederlandse Takeaway. Ook dat maaltijdbestelbedrijf verhoogde zijn bod in aandelen. Daarmee zouden aandeelhouders van Just Eat een groter belang krijgen in het beoogde fusiebedrijf met Takeaway. Ook verlaagde Takeaway de acceptatiedrempel naar 50 procent van de aandelen plus één.

Prosus-topman Bob van Dijk blijft achter zijn overnamevoorstel staan. Hij herhaalt zijn argument dat Just Eat de komende tijd flinke investeringen moet doen in technologie en bezorging, waartoe het bedrijf onder de hoede van Prosus beter in staat zou zijn.