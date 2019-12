Leiding Just Eat houdt voorkeur voor Takeaway

Gepubliceerd op | Views: 156

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse maaltijdbestelbedrijf Just Eat blijft achter het fusievoorstel met Takeaway.com staan. Dat meldde de onderneming in een reactie op het hogere bod van zowel techinvesteerder Prosus als Takeaway.

Prosus en Takeaway zijn al tijden verwikkeld in een overnamestrijd om Just Eat. Prosus verhoogde zijn bod naar 800 pence per aandeel van 740 pence per aandeel. Takeaway biedt de aandeelhouders van Just Eat een groter belang in het fusiebedrijf waarmee het bod per aandeel omgerekend op 916 pence uitkomt.

Het bestuur van Just Eat schaarde zich al eerder unaniem achter het fusievoorstel van het Nederlandse Takeaway, dat mikt op steun van 50 procent van de aandelen plus één. Als de fusiedeal doorgaat, wordt Just Eat Takeaway.com gevestigd in Amsterdam, maar neemt het de notering van Just Eat aan de beurs in Londen over. De notering van Takeaway in Amsterdam wordt opgezegd.

Prosus hanteert ook een acceptatiedrempel van 50 procent van de aandelen plus één. Zowel Takeaway als Prosus geeft aan geen hoger bod te willen doen. De beide kemphanen hanteren ook dezelfde deadline van 10 januari.