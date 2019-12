Gepubliceerd op | Views: 1.476 | Onderwerpen: staal

MILAAN (AFN) - Staalconcern ArcelorMittal en bewindvoerders van de failliete staalfabrikant Ilva hebben een principeakkoord bereikt over de huur en overname van een grote fabriek in de Zuid-Italiaanse stad Tarente. De overeenkomst dient als basis voor verdere onderhandelingen. Die worden in januari voortgezet.

Er wordt onder meer gepraat over een "aanzienlijke aandeleninvestering" door een door de Italiaanse overheid gecontroleerde entiteit. In het nieuwe plan moet ook ruimte worden gemaakt voor duurzame investeringen.

ArcelorMittal zou de Ilva-fabriek na een huurperiode overnemen, maar zette eerder dit jaar een streep door die overeenkomst. Als reden gaf de staalgigant de opheffing van bescherming tegen milieuclaims door de Italiaanse overheid. De omgeving rond de Ilva-fabriek is sterk vervuild en als onderdeel van de overname zou ArcelorMittal die saneren.

De Italiaanse overheid verzette zich tegen de keuze van Arcelor om Ilva te laten vallen. De twee partijen stonden vrijdag tegenover elkaar in de rechtszaal om de kwestie.