Principeakkoord tussen cabinebonden en KLM

AMSTERDAM (AFN) - Cabinevakbonden VNC en FNV hebben een principeakkoord bereikt met luchtvaartmaatschappij KLM over een nieuwe cao. Volgens de bonden ging daar in de nacht van donderdag op vrijdag het nodige duw-en trekwerk aan vooraf. KLM hield vast aan zijn loonbod van 7 procent. Ondanks dat dit door de bonden lange tijd als te mager werd bestempeld, gingen ze nu toch onder voorwaarden akkoord.

Afgesproken is dat de lonen in een periode van twee jaar en negen maanden in stapjes omhoog gaan. Per 1 september dit jaar gaat het om 2 procent. Op 1 augustus volgend jaar en 2021 volgen loonstappen van 2,5 procent. Verder blijft de winstdeling zoals die nu is en is de vrijwillige vertrekregeling aangepast. Ook is afgesproken dat alle medewerkers naar rato een eenmalige uitkering krijgen van 375 euro.

Verder zijn aanpassingen bij het structureel besteedbaar inkomen per 1 januari 2020 van 1,93 procent. Dit wordt verhoogd in de vorm van een Duurzaam Inzetbaarheidsbudget. Dit kan ingezet worden voor opleiding of extra verlofdagen of een combinatie van die twee. Ook kan gekozen worden het budget te laten uitbetalen. KLM benadrukt dat dit geld komt uit het bestaande potje van het domein cabine, dat dus anders wordt ingezet.

Leden van VNC en FNV Cabine moeten overigens nog wel stemmen over het akkoord. Dat gebeurt naar verwachting begin januari. Vakbonden leggen het resultaat positief voor aan de leden.

KLM zegt blij te zijn dat de partijen tot elkaar zijn gekomen zo vlak voor de feestdagen. Volgens de maatschappij is sprake van een "goed onderhandelingsresultaat", waarmee nu alle drie de cao domeinen, cabine, piloten en grondpersoneel, in balans zijn. "Hiermee komt er duidelijkheid en rust voor alle medewerkers en het bedrijf, zodat we ons gezamenlijk kunnen richten op 2020", aldus Aart Slagt, hoofdonderhandelaar bij KLM.