Gepubliceerd op | Views: 725

TOKIO (AFN) - Het Japanse handelshuis Mitsubishi en voormalig telefoonmonopolist NTT hebben een belang genomen van 30 procent in navigatiebedrijf HERE Technologies. Financiële details werden daarbij niet vermeld.

HERE, een concurrent van navigatiedienstverlener TomTom, is sinds 2015 in handen van BMW, Daimler en Audi. Vervolgens zijn Intel, Continental en Bosch aangeschoven. Door het instappen van Mitsubishi en NTT kan HERE zich mogelijk uitbreiden tot buiten de automotive-sector.