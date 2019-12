'Prosus trekt aan kortste eind bij Just Eat'

Gepubliceerd op | Views: 481

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het verhoogde finale bod van techinvesteerder Prosus op maaltijdbestelbedrijf Just Eat is lager dan het eindbod van Takeaway.com. Daarmee lijkt Prosus achter het net te vissen in de overnamestrijd. Dat schrijven kenners van Citi. Zij reppen daarbij van mogelijke opluchting onder beleggers. Pas als het aandeel Takeaway zakt tot 77,38 euro zijn de biedingen gelijk in waarde, zo berekende Citi.

Prosus en Takeaway zorgden op donderdag voor vuurwerk op de beurs. Prosus verhoogde zijn bod naar 8,00 pond (9,37 euro) per aandeel in contanten. Takeaway biedt de aandeelhouders van Just Eat een groter belang in het fusiebedrijf waarmee het bod per aandeel omgerekend op 9,16 pond per aandeel uitkomt. De hernieuwde biedingen sluiten beter aan op het prijskaartje dat Citi voor Just Eat in gedachte had.

Volgens Citi zou Prosus overigens nog onderhandelingen kunnen voeren over de aandelen die Just Eat heeft in het Braziliaanse iFood, als de Britten tot een akkoord komen met Takeaway. De Britten hebben 30 procent van de iFood-stukken in handen.

Het aandeel Takeaway noteerde vrijdag kort na de openingsbel 0,3 procent lager op 80,05 euro. Prosus won 0,3 procent tot 65,70 euro op Beursplein 5.