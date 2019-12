Aandelenplaatsing Accsys haalt beoogd doel

Gepubliceerd op | Views: 39

AMSTERDAM (AFN) - Houtveredelaar Accsys Technologies heeft zoals beoogd 46,3 miljoen euro opgehaald met de plaatsing van nieuwe aandelen. De in november aangekondigde uitgifte daarvan moet vrijdag nog worden goedgekeurd op de algemene aandeelhoudersvergadering van het bedrijf. Het geld is onder andere nodig voor de verdere ontwikkeling van installaties in Arnhem en het Britse Hull.

In totaal geeft Accsys 44 miljoen aandelen uit. Een deel daarvan bestaat uit een open bod, waarbij bijna 16,9 miljoen aandelen zijn aangeboden. Dit open bod werd overschreven.