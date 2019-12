'ChemChina zoekt 10 miljard aan financiering'

Gepubliceerd op | Views: 212

PEKING (AFN) - Het Chinese chemiebedrijf China National Chemical, ook wel bekend als ChemChina, is op zoek naar investeringen tot wel 10 miljard dollar waarmee het onder meer zijn reorganisatie van zijn agri-divisie wil betalen. De onderneming heeft daarvoor bedrijven benaderd die de steun hebben van Peking, zo meldden bronnen aan persbureau Reuters.

Onderdeel van de reorganisatie is de beursgang van de agri-tak. Daar maakt ook de Zwitserse zadenhandelaar en producent van bestrijdingsmiddelen Syngenta onderdeel van uit. ChemChina wil met de opbrengst van de beursgang zijn schuldenlast verkleinen, vooruitlopend op de fusie met branchegenoot Sinochem.

ChemChina kocht Syngenta in 2017 voor ruim 39 miljard euro. Dat was de grootste buitenlandse aankoop door een Chinees bedrijf, maar ChemChina moest zich daar diep voor in de schulden steken.