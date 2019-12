Investeringen Shell dit jaar relatief zuinig

Gepubliceerd op | Views: 699

DEN HAAG (AFN) - Shell is dit jaar relatief gezien wat zuinigjes geweest met zijn investeringen. De olie-en gasreus sprak eerder de verwachting uit dat tussen de 24 miljard dollar en 29 miljard dollar zou worden uitgeven. Dat wordt volgens Shell nu eerder 24 miljard dollar dan 29 miljard dollar.

Shell kwam met een update vooruitlopend op de kwartaalcijfers. Dit bericht stuurt het sinds kort ieder kwartaal uit in een reactie op feedback uit de investeerdersgemeenschap. Volgens Shell zal dit de transparantie vergroten. In de notitie meldt Shell ook een afschrijving (post-tax impairment charges) tussen de 1,7 miljard dollar en 2,3 miljard dollar, gebaseerd op de macro-economische verwachtingen.

Verder is sprake van een afschrijving van 100 miljoen dollar tot 200 miljoen dollar bij de divisie Upstream. Die afschrijving, die Shell op papier doet, heeft volgens het concern geen effect op de kasstroom. Shell rekent op een productie van circa 2,8 miljoen vaten olie-equivalent per dag in het afgelopen kwartaal. Bij de divisie Integrated Gas rekent Shell op een productie van 920.000 tot 970.000 vaten per dag.

Shell benadrukte nog maar eens de invloed van wisselende olieprijzen op de bedrijfsresultaten. Ieder 10 dollar verschil voor een vat Brentolie heeft een impact van 6 miljard dollar op jaarbasis voor de onderneming.