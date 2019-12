ABN AMRO snijdt in Belgische banen

Gepubliceerd op | Views: 741 | Onderwerpen: banken, België

BRUSSEL (AFN) - ABN AMRO wil de komende drie jaar zo'n 15 procent tot 20 procent van het aantal banen schrappen bij zijn Belgische onderdeel voor private banking. De reorganisatie is een gevolg van de recente overname van de Belgische private banking-activiteiten van Société Générale (SocGen).

Dat maakte de financiële instelling bekend in een verklaring. Bij het onderdeel werken zo'n 340 medewerkers. Onduidelijk is nog welke functies worden geraakt, er is inmiddels een procedure met de bonden begonnen.