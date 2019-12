Hunter Douglas neemt minderheidsbelang in Select Blinds

Gepubliceerd op | Views: 298

ROTTERDAM (AFN) - Raambekleder Hunter Douglas neemt een minderheidsbelang van 30 procent in Select Blinds. Daarbij is een optie afgesproken om ook het resterende belang te verkrijgen. Financiële details zijn niet verstrekt.

Select Blinds is een Noord-Amerikaanse online retailer van raambekledingsproducten met een eigen merk. De onderneming had in 2018 een omzet van 94 miljoen dollar.