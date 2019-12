'Licht hoger begin voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 1.138

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt vrijdag licht hoger te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met kleine winsten openen. Beleggers verwerken de nieuwe recordstanden op Wall Street en houden de blik gericht op het Britse Lagerhuis, waar later op de dag wordt gestemd over de nieuwe wetgeving die nodig is voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Op het Damrak blijft de aandacht uitgaan naar de overnamestrijd tussen maaltijdbestelsite Takeaway en techinvesteerder Prosus om Just Eat. Het aandeel Takeaway werd donderdag ongeveer een tiende minder waard na een verhoging van het overnamebod op de Britse branchegenoot Just East. Ook Prosus schroefde zijn bod op het Britse bedrijf op.

Olie- en gasconcern Shell maakte bekend de afschrijvingen voor belasting in het vierde kwartaal in te schatten op tussen de 1,7 miljard dollar en 2,3 miljard dollar. Biotechnologiebedrijf Galapagos staat eveneens in de schijnwerpers. Samenwerkingspartner Gilead heeft een aanvraag tot goedkeuring van het medicijn filgotinib ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder FDA. Galapagos krijgt vanwege de aanvraag een mijlpaalbetaling van 20 miljoen dollar van Gilead.

Schuldenlast

Beter Bed kondigde aan zijn financieringsafspraken met banken te hebben aangepast. De wijziging van de bankconvenanten is mogelijk nu de beddenverkoper zijn schuldenlast heeft afgebouwd, na de verkoop van de Duitse dochteronderneming Matratzen Concord en deals rond distributiecentra.

Aan het overnamefront meldde persbureau Bloomberg dat ING de mogelijkheid bekijkt om de Poolse mBank over te nemen. De dochter van het Duitse Commerzbank staat te koop en zou ongeveer 3,5 miljard euro op moeten brengen. Het is nog onduidelijk of ING, dat al actief is op de Poolse markt, daadwerkelijk een bod uit gaat brengen.

Bejaardenhuis

Woonzorgvastgoedgroep Aedifica liet weten een Brits bejaardentehuis te hebben gekocht. Het Belgische bedrijf, dat ook een notering heeft aan de beurs in Amsterdam, telt omgerekend 14,6 miljoen euro neer voor het tehuis.

De Europese beurzen sloten donderdag gemengd. De AEX-index daalde een fractie tot 605,77 punten en de MidKap klom 0,3 procent tot 906,66 punten. De beurs in Frankfurt zakte 0,1 procent, die in Parijs en Londen gingen tot 0,4 procent omhoog. Wall Street boekte nieuwe slotrecords. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 28.376,96 punten. De bredere S&P 500-index won 0,5 procent en techbeurs Nasdaq steeg 0,7 procent.

De euro was 1,1116 dollar waard tegen 1,1125 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 61,09 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,1 procent tot 66,62 dollar per vat.