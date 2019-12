'Staat beschermt telecombedrijven'

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: telecommunicatie

AMSTERDAM (AFN) - Nederlandse telecombedrijven krijgen brede beschermingsmuren om zich heen tegen overnames door kwaadwillenden. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) wil ook kunnen ingrijpen bij kleinere regionale aanbieders van telefonie en internet. Dat meldt De Telegraaf.

De staatssecretaris gaat zelf het heft in handen nemen bij bedrijfsovernames, in eerste instantie in de telecomsector. Het gaat dan niet alleen om grote internet- en telefoonaanbieders. Keijzer kan straks al ingrijpen bij een overname van een telecombedrijf als dat meer dan 100.000 Nederlandse gebruikers heeft.

Bedrijven die binnen de grenzen van Keijzers voorstel vallen, moeten zich melden bij het ministerie van Economische Zaken als zij worden overgenomen. De staatssecretaris krijgt dan de kans overnames te verbieden, als die volgens haar een gevaar voor de nationale veiligheid of openbare orde zijn. "De voorgenomen drempels zijn zo gekozen, dat niet alleen landelijke partijen eronder vallen", zegt Keijzer tegen de krant. "We beschermen ook meer regionale aanbieders die bijvoorbeeld Twente, het Westland en Zeeland van internet voorzien."

Het is overigens niet de bedoeling per definitie voor iedere overname te gaan liggen. Maar de overheid wil wel graag kijken of het wel om een fatsoenlijke koper gaat.