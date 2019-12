Japanse inflatie loopt licht op

Gepubliceerd op | Views: 26 | Onderwerpen: inflatie, Japan

TOKIO (AFN) - De Japanse kerninflatie, dus de consumentenprijzen exclusief vers voedsel, is in november iets opgelopen ten opzichte van een maand eerder. De inflatie bedroeg 0,5 procent op jaarbasis. Dat was in oktober nog 0,4 procent, zo meldde het Japanse statistiekbureau.

De stijging is onder meer het gevolg van een eerdere verhoging van het belastingtarief en het inflatiecijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. De gewone inflatie in Japan bleef stabiel op 0,2 procent.