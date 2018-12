'VEON gaat banen schrappen in Amsterdam'

Gepubliceerd op | Views: 299

AMSTERDAM (AFN) - Telecomconcern VEON staat naar verluidt op het punt om banen te schrappen in Amsterdam en Londen. In de Britse hoofdstad betekent dat zelfs dat het kantoor van VEON daar gaat sluiten, meldt persbureau Bloomberg op basis van een ingewijde. VEON wil zelf nog geen details van de mogelijke ingreep prijsgeven omdat het bedrijf hierover nog in overleg is met zijn personeelsvertegenwoordiging.

Volgens de ingewijde gaat het om 100 techgerelateerde banen in Amsterdam en Londen. Op het hoofdkantoor in Amsterdam zou VEON daarnaast nog een streep willen zetten door 90 arbeidsplaatsen, om de operationele kosten te verlagen. Bij het concern werken wereldwijd ongeveer 40.000 mensen.

Een woordvoerder bevestigde overigens wel dat VEON erover nadenkt om te stoppen met het investeren in zijn digitale platform. Die stap zou neerkomen op een ommekeer van de strategie van voormalig topman Jean-Yves Charlier, die veel geld uittrok om met een soort socialenetwerk- en betaalapp de concurrentie aan te gaan met techreuzen als Facebook en Google.

VEON heeft eerder deze maand Ursula Burns benoemd als topvrouw en voorzitter van het telecomconcern. Burns, die eigenlijk al sinds maart dit jaar de touwtjes in handen heeft, probeert de bedrijfsstructuur van VEON te versimpelen om meer dividend te kunnen regelen voor de aandeelhouders. Onder leiding van Burns heeft VEON onder meer de verkoop van zijn Italiaanse joint venture afgerond. Met die deal was een bedrag gemoeid van 2,9 miljard dollar.