Wall Street opnieuw flink omlaag

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden donderdag tijdens de middaghandel in New York wederom flink in de min. Wall Street kauwt nog na op het rentebesluit van de Federal Reserve. Ook leven er op de financiële markt zorgen over een dreigende 'shutdown' van de overheid, omdat president Donald Trump zijn handtekening maar niet onder een begrotingsstuk wil zetten.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,8 procent lager op 22.914 punten. De brede S&P 500 zakte 1,5 procent tot 2469 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 1,8 procent in op 6521 punten. Een dag eerder gingen de beursgraadmeters ook al hard omlaag.

De Amerikaanse koepel van centrale banken verhoogde woensdag de rente zoals verwacht en gaf aan volgend jaar minder rentestappen te verwachten dan eerder voorzien. Maar veel beleggers hadden gehoopt dat de Fed zich terughoudender zou opstellen over het toekomstige beleid. In Azië en Europa waren eveneens forse verliezen op de koersenborden te zien.

Kelderen

Levensmiddelenconcern Conagra Brands kelderde na het openen van de boeken bijna 15 procent. Andere bedrijven die met cijfers kwamen, waren zakelijk dienstverlener Accenture (min 5,5 procent), technologiebedrijf BlackBerry (plus 1,6 procent) en drogisterijketen Walgreens Boots Alliance (min 6,2 procent).

Ook zwaargewicht Apple (min 2,1 procent) was in het nieuws. Het bedrijf moet in Duitsland stoppen met de verkoop van enkele iPhone-modellen. Volgens een rechter in München heeft de techreus een patent van chipconcern Qualcomm (plus 0,5 procent) geschonden, waardoor toestellen met de betreffende chips in de ban gaan. Apple gaat in beroep tegen het vonnis.

Investering

Tabaksfabrikant Altria, bekend van Marlboro, verloor verder bijna 3 procent na nieuws over een investering van 12,8 miljard dollar in de maker van elektronische sigaretten Juul Labs. Dankzij de overeenkomst kunnen de producten van het in 2015 gelanceerde Juul naast de sigaretten van Altria in de Amerikaanse winkelschappen komen te liggen.

De euro was 1,1466 dollar waard, tegen 1,1416 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De olieprijzen gingen weer flink onderuit, net als eerder deze week. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 4,5 procent tot 46,00 dollar. Brentolie werd 4,6 procent goedkoper op 54,61 dollar per vat.