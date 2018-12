Stevige verliezen op Europese beurzen

beursjaar 2018 minstens -10%; verwachting 2019 nog slechter (Brexit/Handelsoorlog VS China/ Nrd Korea etc.) en dan heb we het nog helemaal niet gehad over shorters die constant het vuurtje aanwakkeren.

crisis?? Nee natuurlijk niet....de beurskoers mag dan structureel dalen maar het is geen crisis, toch? Het is pas crisis als ook de analisten beseffen dat de koersen alsmaar dalen......iets dat u en ik als 2 maanden zien gebeuren!