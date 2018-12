Boete voor plaatsen aandelen bij bekenden

Er is maar één passende sanctie: hoofdelijke aansprakelijkheid en min. 200% boete van het gefaudeerde bedrag. Komt het dan nog een keer voor moet iemand zijn bankmedewerkersbevoegdheid verliezen en mag hij/zij nooit meer bij financiele instellingen werken.



Terugkomend op het witwas schandaal bij ING: waarom de CFO en de CEO niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld en naast een boete voor de bank oo een substantiele persoonlijke boete geeist, desnoods een gevangeninsstraf. Dit is m.i. de enige weg waarop verantwoordelijken meer alert zullen zijn (en blijven) op wat er door financiele goochelaars in een bedrijf wordt bedacht en uitgevoerd.