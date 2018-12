Conjunctuurbarometer VS loopt op

quote: Alfonz schreef op 20 dec 2018 om 17:04:

De FED stuurt aan op een recessie om Trump onder druk te zetten, is wel een heel gevaarlijk spelletje dat gespeeld word.....

Kom op zeg! Gratis geld is in januari 2019 in Europa op. En in VS is de beurs ook wel heel idioot opgelopen sinds proleet Trump is verkozen. Beurs kan ook naar beneden!