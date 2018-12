Beurzen omlaag na centralebanknieuws

Het is afgelopen met gratis geld, er staan bij al die banken

leningen open in dollars die terugbetaald moeten worden.

Maar nu al niet meer terugbetaald kunnen worden dus wat gebeurd er nu

met die banken en verzekeraars die zitten met leningen die NIET terugbetaald worden. Hoge rente is helemaal niet goed! Waarom denkje dat Trump niet wil dat de rente omhoog ging. Het vertrouwen is weg en nu komt er ook nog eens afkoeling van de wereld economie bij angst heerst nu.



Januari 450 ik begin nu te denken dat zelfs 400 een mogelijkheid is.

Olie zakt wel hard zeg, is wel lekker bij de pomp.



In GOLD I trust!